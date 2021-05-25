Немецкий футбольный союз объявил о назначении Флика на должность главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении на должность главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

На Евро-2020 «Бундесманшафт» выступит под руководством Йоахима Лева, но после чемпионата Европы немецкую национальную команду возглавит бывший тренер мюнхенской «Баварии». Контракт рассчитан до 2024 года.

Флик ранее работал в сборной в качестве ассистента Лева с 2006 по 2014 годы. «Баварию» 56-летний специалист тренировал в двух предыдущих сезонах. Под его руководством мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2019/20, а также дважды стали чемпионами Германии.

На Евро немцы сыграют в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.