Губернатор Тамбовской области назвал свой клуб «уверенным участником РПЛ»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подвел итоги деятельности региональной администрации за 2020 год, отдельно остановившись на выступлении местного футбольного клуба в РПЛ.

«За короткий срок ФК «Тамбов» прошел путь от середнячка второй лиги до уверенного участника российской премьер-лиги. Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти. В ближайшее время будут приложены все усилия для формирования конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии. Невзирая на злобу отдельных местных политиканов, наши ребята будут с достоинством защищать цвета флага Тамбовщины на всероссийских», – цитирует Никитина RT.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 тамбовский клуб занял последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. Сообщалось, что клуб имеет долги в размере 537 млн рублей и проходит процедуру банкротства. Ранее РФС отказался выдавать лицензию на участие в ПФЛ новому футбольному клубу из Тамбова, заявку которого под названием «Академия футбола» продвигал Александр Никитин совместно со спорткомитетом.