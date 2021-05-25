Боярский – о «Спартаке»: Пускай берет пример с «Зенита»

Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу ажиотажа, который сопровождал процесс назначения нового главного тренера «Спартака».

«Почему назначение в «Спартаке» так обсуждается? Из-за пиара, без которого невозможно представить существование современного клуба. Таковы законы бизнеса, поэтому и происходят скандалы. Без них денег не заработаешь. Пускай берут пример с «Зенита». У нас такие вещи происходят спокойно, тихо, интеллигентно, а главное – продуктивно. «Спартаку» будет довольно сложно составить конкуренцию «Зениту», вне зависимости от смены тренера», – приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, в понедельник 51-летний португалец Руй Витория подписал с красно-белыми соглашение, рассчитанное на два года. Последним клубом специалиста был «Аль-Наср», который он покинул в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Саудовской Аравии, а также выиграла Суперкубок страны. С 2015 по 2019 год Витория работал с лиссабонской «Бенфикой», став с этим клубом двукратным чемпионом Португалии.

Добавим, что по итогам минувшего сезона «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял второе место в РПЛ и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.