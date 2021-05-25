Алаев подтвердил информацию о слиянии ФНЛ и ПФЛ

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев рассказал о том, что завтра, 26 мая, на совете ПФЛ будет подниматься вопрос об объединении двух лиг.

«В нашей конфигурации, которую мы предлагаем, клубы ПФЛ смогут войти в состав участников ФНЛ. Это юридическое лицо будет проводить соревнования первого и второго уровня. Никаких изменений в спортивной составляющей не предвидится», – приводит слова Алаева РИА «Новости».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источники в нескольких командах ПФЛ и ФНЛ сообщал, что в следующем сезоне Футбольную национальную лигу разделят на два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором выступят клубы-участники нынешней ПФЛ. Последний, в свою очередь, будет разбит на четыре группы. К слову, в таком же формате сейчас разыгрывается первенство ПФЛ.