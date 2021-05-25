Министр спорта МО заявил, что «Химки» вновь хотят арендовать Мирзова и Глушенкова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о том, собираются ли «Химки» предпринимать действия по сохранению в команде полузащитников Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова, права на которых принадлежат «Спартаку».

«Уже много раз говорил, что хотим сохранить в команде Мирзова и Глушенкова. Но пока они в любом случае вернутся в «Спартак», на них посмотрит новый тренер. Переговоров пока поэтому не вели. Если и будем вести переговоры, то только об аренде», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Добавим, что Мирзов в 19 матчах за «Химки» забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Глушенков принял участие в шести играх в футболке подмосковного клуба, в которых забил два мяча.