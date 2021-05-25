Ринат Билялетдинов: Зобнину нужно задержаться в «Спартаке» хотя бы на полгода

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что полузащитнику московского «Спартака» Роману Зобнину не нужно менять команду и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

«Можно договориться и уехать в чемпионат среднего уровня, но будет ли там рост футболиста? Надо сопоставлять идею и финансовую составляющую игрока. Важнейший момент для каждого спортсмена — престижность чемпионата и материальная составляющая. Сейчас «Спартак» вышел в ЛЧ. Роману нужно задержаться хотя бы на полгода в «Спартаке» и помочь команде выйти в следующую стадию», - приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в завершившемся сезоне Зобнин сыграл в 30 матчах, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач. В настоящий момент 27-летний полузащитник вместе со сборной России готовится к Евро-2020.