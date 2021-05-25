Алдонин покинул тренерский штаб московского «Торпедо»

Экс-футболист Евгений Алдонин ушел из тренерского штаба «Торпедо» вслед за бывшим партнером по ЦСКА и сборной России Сергеем Игнашевичем.

«Наш клуб благодарит Евгения Алдонина за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщается на официальном сайте автозаводцев.

Напомним, Алдонин в январе 2020 года стал ассистентом главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, с которым вместе выступал в составе ЦСКА. За армейцев Евгений провел с 2004 по 2012 годы 213 матчей в чемпионатах России, забив шесть мячей. В марте 2021 года Игнашевич покинул пост главного тренера команды, а новым наставником стал Александр Бородюк.

Добавим, что в минувшем сезоне ««черно-белые»» заняли в ФНЛ шестое место, набрав в 42 матчах 72 очка.