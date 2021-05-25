Осинькин признан лучшим тренером ФНЛ в сезоне-2020/21

Президент футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев объявил лучшего тренера и руководителя футбольного клуба турнира в прошлом сезоне.
«Мы утвердили итоги ФНЛ, доложили по всем направлениям. Утвердили лучших футболистов, выбрали лучшего тренера - вполне заслуженно им стал господин Осинькин. Лучшим руководителем признан Равиль Измайлов», - приводит слова Алаева ТАСС.
Игорь Осинькин в сезоне-2020/21 привел самарские «Крылья Советов» к победе в ФНЛ (101 очко). Измайлов является генеральным директором «Нижнего Новгорода», нижегородский клуб занял третьем место в чемпионате (88 очков) и, благодаря тому, что вторая команда ФНЛ «Оренбург» не прошла лицензирование, вышел вместе с «Крыльями Советов» в российскую премьер-лигу.
источник: ТАСС