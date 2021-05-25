Стал известен расширенный состав сборной Англии на чемпионат Европы

нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс, Джек Грилиш (оба — «Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд, Мэйсон Гринвуд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Бакари Сако («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Германия).

защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»);

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии опубликовала расширенный состав национальной сборной, вызванный для подготовки к Евро-2020.

Окончательная заявка сборной Англии на турнир будет известна на следующей неделе.

Напомним, что на чемпионате Европы англичане сыграют в одной группе с командами Хорватии, Шотландии и Чехии. Все матчи сборной Англии на групповом этапе пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Евро-2020 состоится в 11 городах с 11 июня по 11 июля.