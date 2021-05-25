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25 мая 17:49
автор: Максим Скороходов

Стал известен расширенный состав сборной Англии на чемпионат Европы

Гарет Саутгейт вызвал 33 игрока.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии опубликовала расширенный состав национальной сборной, вызванный для подготовки к Евро-2020.

вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстоун («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Арон Рэмсдейл («Шеффилд Юнайтед»);

защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»);

полузащитники: Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — «Вест Хэм»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»);

нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс, Джек Грилиш (оба — «Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд, Мэйсон Гринвуд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Бакари Сако («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Окончательная заявка сборной Англии на турнир будет известна на следующей неделе.

Напомним, что на чемпионате Европы англичане сыграют в одной группе с командами Хорватии, Шотландии и Чехии. Все матчи сборной Англии на групповом этапе пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Евро-2020 состоится в 11 городах с 11 июня по 11 июля.

источник: Футбольная ассоциация Англии
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