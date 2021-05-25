Стал известен расширенный состав сборной Англии на чемпионат Европы

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии опубликовала расширенный состав национальной сборной, вызванный для подготовки к Евро-2020.
вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстоун («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Арон Рэмсдейл («Шеффилд Юнайтед»);
защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»);
полузащитники: Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — «Вест Хэм»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»);
нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс, Джек Грилиш (оба — «Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд, Мэйсон Гринвуд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Бакари Сако («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Германия).