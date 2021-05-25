Колосков выступил за слияние руководства ФНЛ и ПФЛ, но против объединения турниров

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что прежде чем оценивать объединение ФНЛ и ПФЛ, нужно понять как оно будет выглядеть.

«Если речь идет о слиянии руководства ФНЛ и ПФЛ, то я за. Объединение самих команд в турнире абсолютно неразумно, потому что есть разные требования к лицензированию. Помимо инфраструктуры существуют разные требования по подготовке резервов и наличии детских спортивных школ. В данной ситуации, если идет речь об одном начальнике на две линии, то я за. А объединять команды в одном турнире — это какая-то белиберда», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Информацию об объединении двух лиг подтвердил президент ФНЛ Александр Алаев. По информации СМИ, в следующем сезоне Футбольную национальную лигу разделят на два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором выступят клубы-участники нынешней ПФЛ. Последний, в свою очередь, будет разбит на четыре группы. К слову, в таком же формате сейчас разыгрывается первенство ПФЛ.