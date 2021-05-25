Де Дзерби возглавил донецкий «Шахтер»

Итальянец Роберто де Дзерби стал новым наставником «Шахтера». Контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба донецкой команды.

В минувшем сезоне де Дзерби руководил «Сассуоло», с которым занял восьмое место в чемпионате Италии и не пробился в еврокубки. До этого Роберто работал в итальянских клубах «Беневенто», «Палермо» и «Фодже».

Напомним, в сезоне 2020/21 «Шахтер» расположился на второй строчке украинского чемпионата, уступив лишь киевскому «Динамо». Благодаря этому донецкий клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.