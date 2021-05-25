Началась продажа билетов на финал Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила о том, что продажа билетов для нейтральных болельщиков на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся две английские команды «Челси» и «Манчестер Сити», началась 25 мая в 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что власти Португалии разрешили заполнить стадион «Драгау» в Порту на 33%, таким образом, матч посетят 16 500 зрителей.

При этом изначально финалистам выдано по 6000 билетов для собственных продаж.

Для посещения финала нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, либо сделанный 26-29 мая ПЦР-тест, либо экспресс-тест на антитела, датированный 28-29 мая.