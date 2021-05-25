Алдонин – об уходе из «Торпедо»: Трудовой договор был на сезон

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал свой уход из «Торпедо».

— Это решение вытекало из ситуации, потому что я был в штабе Сергея Игнашевича. Трудовой договор был на сезон. Руководство и Сергей попросили меня и Мичкова помочь Бородюку в последние месяцы — команда еще боролась за стыки.

Мы не выполнили нашу задачу, поэтому сезон оцениваю отрицательно. Сезон был тяжелый, с ковидным периодом. Местами команда демонстрировала великолепный футбол, но в концовке не хватило сил и ротации. ФНЛ — очень непростой турнир: 22 команды, много перелетов.

Что касается своего будущего, то планы всегда есть. Прежде всего, надо хорошо отдохнуть в отпуске, а там будет видно, — цитирует Алдонина Sport24.

Добавим, что в минувшем сезоне ««черно-белые»» заняли в ФНЛ шестое место, набрав в 42 матчах 72 очка.