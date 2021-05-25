Сульшер – перед финалом Лиги Европы: Готовились к игре так же, как и обычно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал подготовку команды к финальному матчу Лиги Европы.

— Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», то важен абсолютно каждый матч.

В этом вся прелесть нашей команды, но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками, — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «красные дьяволы» по сумме двух матчей победили итальянскую «Рому», испанцы оказались сильнее лондонского «Арсенала».