Полузащитник «Реала» Азар может уйти в аренду в «Рому»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может уйти в аренду в «Рому», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, «Реал» готов даже выплачивать часть зарплаты бельгийца, у которого из-за многочисленных травм не получилось проявить себя в Испании.

В Италии Азар воссоединится с Жозе Моуринью, с которым в лондонском «Челси» выигрывал английскую премьер-лигу в сезоне-2014/15.

При этом «Рому», скорее всего, покинет полузащитник Генрих Мхитарян, у которого не сложились отношения с португальским специалистом в другом английском клубе «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что контракт Азара с «Реалом» закончится 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне 30-летний бельгиец провел в составе «сливочных» 21 матч, в котором забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.