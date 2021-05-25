УЕФА возбудил дело в отношении участников Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное производство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор являются членами Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Президент Суперлиги Флорентино Перес занимает ту же должность и в мадридском «Реале».

Ранее состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами.