Доннарумма может перейти в «Барселону»

«Барселона» может предложить вратарю «Милана» Джаннлуиджи Доннарумме более выгодный контракт чем «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, каталонский клуб готов платить 22-летнему голкиперу, который не стал продлевать контракт с «Миланом», 10 млн евро за сезон.

Если сделка состоится, то немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вернется на родину, сообщается, что голкипером интересуется дортмундская «Боруссия».

Добавим, что в прошедшем сезоне Доннарумма сыграл 48 матчей, в которых пропустил 64 мяча.