Источник: «Рубин» подпишет контракт с Хакшабановичем 27 мая

22-летний полузащитник шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович 27 мая перейдет в казанский «Рубин». Об этом сообщает FotbolDirekt.

По информации источника, трансфер игрока обойдется казанцам в 5-6 миллионов евро.

В футболисте были также заинтересованы «Аталанта», «Рома», «Брюгге», «Аякс» и «Милан», но Сеад выбрал «Рубин», так как в Казани ему пообещали предоставить игровое время.

В текущем сезоне чемпионата Швеции Хакшабанович отдал четыре голевые передачи в семи матчах.