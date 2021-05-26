Эмери – перед финалом Лиги Европы: Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча.
— Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут, — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Специалист трижды приводил другую испанскую команду, «Севилью», к победе в Лиге Европы.
источник: UEFA (УЕФА)