«Это так много значит для меня». Модрич – о продлении контракта с «Реалом»

Хорватский футболист «Реала» поделился эмоциями от подписания нового соглашения с мадридской командой.

— Это так много значит для меня. Новый контракт означает, что мне удастся провести в «Реале» десять лет. Необходимо заслужить право быть частью «Бернабеу». Нет ничего прекраснее, чем быть частью «Реала». Все игроки желают оказаться здесь, а я тут проведу долгих десять лет, — передает слова Модрича Marca.

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне Лука забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач в 48 матчах.

За девять лет в Мадриде хорват дважды выиграл чемпионат Испании, а также четыре раза стал победителем Лиги чемпионов.