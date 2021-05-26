Олег Корнаухов: Финал состоит только из одного матча, а Эмери знает, как играть такие игры

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лии Европы.

— Небольшой перевес отдадим «МЮ», за счет более звездных игроков. Но финал состоит только из одного матча, а Эмери знает, как играть такие игры. Здесь большой вопрос, насколько «МЮ» будет фаворитом, — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В полуфинале турнира «красные дьяволы» по сумме двух матчей победили итальянскую «Рому», испанцы оказались сильнее лондонского «Арсенала».