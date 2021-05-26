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ЧМ-2021 20:15 Канада 0 Норвегия 0 П1 1.21 Х 8.70 П2 9.00
ЧМ-2021 20:15 Беларусь 0 Великобритания 0 П1 1.14 Х 10.5 П2 12.0
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.96
26 мая 01:03
автор: Артем Спиридонов

Олег Корнаухов: Финал состоит только из одного матча, а Эмери знает, как играть такие игры

26 мая в 22:00 мск в Гданьске в решающем матче ЛЕ-2020/21 сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лии Европы.

— Небольшой перевес отдадим «МЮ», за счет более звездных игроков. Но финал состоит только из одного матча, а Эмери знает, как играть такие игры. Здесь большой вопрос, насколько «МЮ» будет фаворитом, — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В полуфинале турнира «красные дьяволы» по сумме двух матчей победили итальянскую «Рому», испанцы оказались сильнее лондонского «Арсенала».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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