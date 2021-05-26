Фернандеш – перед финалом Лиги Европы: Мы должны победить, чтобы назвать эту кампанию идеальной

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы-2020/21.

— Наша команда добилась существенного прогресса. Мы стали намного сильнее, если сравнивать с прошлогодним полуфиналом Лиги Европы. Конечно, выход в финал - это уже хороший результат, но мы должны победить, чтобы назвать эту кампанию идеальной. Мы знаем, что нам нужно сделать, но как сказал наш тренер, шансы тут - 50 на 50, — передает слова португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал ЛЕ начнется в 22:00 по московскому времени в польском Гданьске.