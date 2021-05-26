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26 мая 01:35
автор: Артем Спиридонов

Крал попал в заявку сборной Чехии на Евро-2020

Всего в списке 25 футболистов. Одно место зарезервировано за защитником пражской «Славии» Ондржеем Куделой, который ожидает решение УЕФА по его апелляции на запрет выступлений из-за расизма.

Стал известен состав сборной Чехии на предстоящий чемпионат Европы.

Вратари: Алеш Мандоус («Сигма»), Иржи Павленко («Вердер»), Томаш Вацлик («Севилья»).

Защитники: Ян Борил («Славия» Прага), Якуб Брабец («Виктория»), Ондржей Целуштка («Спарта»), Владимир Цоуфаль («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Томаш Калас («Бристоль»), Алеш Матею («Брешия»), Дэвид Зима («Славия» Прага)

Полузащитники: Антонин Барак («Верона»), Владимир Дарида («Герта»), Адам Гложек («Спарта»), Томаш Голеш («Славия» Прага), Якуб Янкто («Сампдория»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст («Славия» Прага), Якуб Пешек («Слован»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Петр Шевчик («Славия» Прага)

Нападающие: Михаэль Крменчик (ПАОК), Томаш Пехарт («Легия»), Патрик Шик («Байер»), Матей Выдра («Бернли»).

Чехи начнут матчи Евро-2020 в группе D. Их соперниками станут национальные команды Англии, Хорватии и Шотландии.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

источник: Федерация футбола Чехии
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