Ману Тригерос: На кону не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов

Полузащитник испанского «Вильярреала» Ману Тригерос отметил важность предстоящего матча.

— Это супер особенный матч для всех нас - особенно для наших болельщиков, которые поддерживали нас на всем пути. Это самый важный матч в карьере для большинства из нас.

На кону не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов. Даже сложно представить, каково будет поднять трофей вместе с друзьями, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

В полуфинале турнира испанцы оказались сильнее лондонского «Арсенала», а «красные дьяволы» по сумме двух матчей победили итальянскую «Рому»,