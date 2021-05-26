«Ювентус» намерен составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за Аллегри

Туринский «Ювентус» готов побороться с мадридским «Реалом» за подписание на пост главного тренера Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» работает над возвращением Аллегри. Клуб хочет выиграть борьбу у мадридского «Реала». Массимилиано заменит Зидана в случае, если последний все-таки покинет «сливочных». Президент «Юве» готов предложить итальянскому специалисту аналогичный контракт», – написал журналист Николо Скира в твиттере.

Ранее La Gazetta dello Sport сообщала, что Аллегри в ближайшее время подпишет с мадридским клубом контракт на два года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что 53-летний итальянец возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год, четырежды став обладателем Кубка Италии и пять раз выиграв золото чемпионата страны.