Буффон может продолжить карьеру в «Бенфике»

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон этим летом может перейти в португальскую «Бенфику». Об этом сообщает A Bola.

Напомним, что Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» летом 2001-го. В 2018-м он стал игроком «ПСЖ», но через год вернулся в Турин, где отыграл еще два сезона. Всего в составе «старой синьоры» Джанлуиджи провел 685 матчей и завоевал 22 трофея. Его контракт с «Юве» истекает в конце июня, однако завершать карьеру Буффон пока не намерен.

Добавим, что в текущем сезоне голкипер провел в чемпионате Италии восемь матчей, в которых пропустил пять мячей и трижды не позволил сопернику распечатать свои ворота.