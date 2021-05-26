Болельщики признали Беленова лучшим игроком «Уфы» в мае

Болельщики признали вратаря Александра Беленова лучшим игроком «Уфы» по итогам мая.

Официальный сайт клуба из Башкирии сообщает, что за голкипера проголосовали 55,4% человек, принявших участие в опросе.

Вторым стал полузащитник Филип Мрзляк (11,7%), а третьим – хавбек Владислав Камилов (6,5%).

Беленов в мае защищал ворота во всех трех матчах «Уфы» в РПЛ. В домашней игре против «Зенита» (0:0) 8 мая Александр сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив пенальти в исполнении Сердара Азмуна. Всего в минувшем сезоне он провел 29 встреч в РПЛ, пропустив 43 мяча и семь раз отыграв «на ноль».

Напомним, что «Уфа» финишировала на 13–м месте с 25 очками, избежав вылета в ФНЛ.