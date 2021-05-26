Бывший тренер «Лиона» Гарсия объяснил, почему он не захотел работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Лиона» Рауль Гарсия объяснил, почему он отказался работать в московском «Спартаке».

«Есть не так и много клубов, которые могут меня заинтересовать, – отметил Гарсия в интервью RMC Sport. – Они должны играть в одной из лучших европейских лиг, выступать в Лиге чемпионов или же претендовать на попадание в ЛЧ. «Спартак», при всем уважении к нему и другим российским клубам, не соответствует этим условиям. Российский чемпионат не принадлежит к топ-лигам. Я хотел бы открыть для себя Англию или Испанию, но возможно и возвращение в Италию, ведь я хорошо знаю серию А и говорю по-итальянски».

Вчера, 24 мая, 57-летний Гарсия объявил об уходе из «Лиона», где работал с октября 2019 года. В сезоне-2020/21 команда финишировала на четвертом месте в чемпионате Франции и не попала в Лигу чемпионов.

В Италии французский тренер работал с 2013 по 2016 годы в римской «Роме». Лучшие достижение в его карьере победа в чемпионате Франции вместе с «Лиллем» в 2011 году и выход в финал Лиги Европы вместе с «Марселем» в 2018-м.