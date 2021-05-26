Президент «Шахтера»: Де Дзерби проповедует яркий, красивый, атакующий футбол

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поделился впечатлениями от подписания двухлетнего контракта с 41-летним Роберто Де Дзерби, который занял пост главного тренера украинской команды.

«Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – Роберто. Кандидат номер два – Роберто! И кандидат номер три – тоже Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили. Это молодой, амбициозный, но уже сильный тренер, проповедующий яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам», – цитирует Ахметова официальный сайт «Шахтера» со ссылкой на интервью каналу «Футбол 1».

Напомним, в минувшем сезоне де Дзерби руководил «Сассуоло», с которым занял восьмое место в чемпионате Италии и не пробился в еврокубки. «Шахтер» расположился на второй строчке украинского чемпионата, уступив лишь киевскому «Динамо», благодаря чему сыграет в квалификации Лиги чемпионов.