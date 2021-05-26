Владелец «Фиорентины»: Убежден, что Гаттузо поможет нам добиться прогресса

Владелец и президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера.

«Я убежден, что молодой и при этом уже довольно опытный тренер Гаттузо поможет нам добиться прогресса, – цитирует Коммиссо пресс-служба флорентийского клуба. – Его профессиональные и личные качества добавят нам решимости и желания побеждать, а также улучшат качество игры команды».

43-летний Гаттузо в сезоне-2020/21 работал с «Наполи». Неаполитанцы финишировали на пятом месте, упустив в последнем туре путевку в Лигу чемпионов из-за домашней ничьей с «Вероной». В прошлом году чемпион мира бывший футболист и тренер «Милана» привел «адзурри» к победе в Кубке Италии.