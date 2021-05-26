«Интер» собирается продать игроков на 80 миллионов евро, но хочет сохранить Конте

Будущее Антонио Конте определится в ближайшие дни.

Журналист Фабрицио Романо сообщил в твиттере, что руководство «Интера» хочет продлить сотрудничество с 51-летним тренером, но при этом собирается продать нескольких игроков, чтобы выручить 80 миллионов евро на трансферном рынке.

Конте при этом выступает против продажи ключевых футболистов, а потому может покинуть миланский клуб.

Бывший тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» работает с сине-черными с 2019 года. В сезоне-2019/20 Конте вывел «Интер» в финал Лиги Европы, а нынешней весной «Интер» под его руководством впервые за 11 лет завоевал чемпионский титул.