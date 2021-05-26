«Монако» не собирается приглашать Мхитаряна

«Монако» не собирается приглашать Генриха Мхитаряна.

Сообщения различных СМИ по этому поводу опровергает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на свои источники. По сведениям издания, монегаски в качестве потенциальных новичков в настоящее время рассматривают главным образом игроков не старше 24 лет.

Мхитаряна действительно могли предлагать «Монако», но с учетом возраста его кандидатура не подходит клубу, который финишировал на третьем месте в чемпионате Франции.

32-летний армянский полузащитник в минувшем сезоне провел 46 матчей в составе «Ромы», забив 15 мячей и сделав 13 результативных передач. Контракт Генриха с римлянами заканчивается 30 июня.