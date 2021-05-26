Агент Норманна подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Краснодара»

Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, подтвердил сообщения СМИ об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

«Информация об интересе «Зенита» и «Краснодара»? Это верно. Есть интерес с их стороны», – с сообщил Уорд в интервью для «Спорт-Экспресса».

В январе 2019 года Норманн перешел в «Ростов» из английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. Нынешнюю рыночную стоимость 24-летнего опорного полузащитника портал Transfermarkt оценивает в 13 миллионов.