«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в финале Кубка Сербии

«Црвена Звезда» обыграла «Партизан», став обладателем Кубка Сербии четвертый раз в своей истории. Основное время белградского дерби завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне «Звезды» – 4:3, сообщает «МК-Спорт».

Ранее команда Деяна Станковича оформила также четвертую подряд победу в чемпионате страны. Триумфаторы набрали в 38 матчах 108 очков, не потерпев ни одного поражения. «Партизан» финишировал вторым, имея в копилке 95 очков.

Отметим, что «Црвена Звезда» оформила золотой дубль впервые с 2007 года. Лидирует же по количеству побед в Кубке Сербии «Партизан», который выигрывал этот трофей семь раз.