«Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ, предоставив финансовые гарантии

Российский футбольный союз (РФС) предоставил «Анжи» лицензию для выступления в ПФЛ в сезоне-2021/22.

Пресс-служба клуба из Махачкалы по этому поводу сообщила следующее:

«Клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. Также клуб предоставил финансовые гарантии от спонсоров на выступление в новом сезоне. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена. Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов присутствовал на заседании и лично предоставил все необходимые документы».

Напомним, что «Анжи» покинул российскую премьер-лигу по итогам сезона-2018/19, финишировав на предпоследнем, 15-м месте, однако получил отказ в прохождении лицензирования для выступлений в ФНЛ из-за долгов, которые превышали 100 миллионов рублей.

С 2019 года махачкалинская команда играет во втором дивизионе. В текущем первенстве ПФЛ «Анжи» занимает седьмое место в группе 1, набрав 42 очка в 28 матчах.