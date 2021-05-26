Правительство России утвердило программу подготовки к матчам Евро в Санкт-Петербурге

Правительство Российской Федерации утвердило программу подготовки инфраструктуры к матчам Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров, в документе перечислено 15 мероприятий, в числе которых подготовка стадиона «Санкт-Петербург» и тренировочных площадок к футбольному турниру. Вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также предусматриваются разработка планов транспортного обслуживания, медицинского обеспечения, проведение проверок электросетей, утверждение культурной программы и подготовка специализированных площадок для просмотра матчей чемпионата Европы.

Координатором программы назначено Министерство спорта России.

Напомним, что проведение Евро-2020 было отложено на один год из-за пандемии коронавируса. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира, но из-за отказа Дублина в итоге проведет семь.

Первая встреча состоится 12 июня. На домашней арене «Зенита» встретятся сборные Бельгии и России.