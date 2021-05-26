Источник: Конте покинет «Интер» в ближайшие 48 часов

Итальянский специалист Антонио Конте в ближайшие 48 часов расторгнет контракт с миланским «Интером». Об этом сообщает RT со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, главный тренер сине-черных не согласен с мерами по сокращению бюджета. Руководство «Интера» собирается урезать зарплаты в клубе на 20%, а также продать несколько ключевых футболистов, чтобы заработать на трансферном рынке 80 миллионов евро.

Конте считает, что такие шаги противоречат амбициям миланцев и негативно скажутся на дальнейших выступлениях команды. Тренер, который в сезоне-2020/21 привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, уверен, что сине-черным необходимо обязательно усилить состав в нынешнее межсезонье.

Бывший тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» работает с миланской командой с 2019 года. В сезоне-2019/20 Конте вывел «Интер» в финал Лиги Европы, а нынешней весной «Интер» под его руководством впервые за 11 лет завоевал чемпионский титул.