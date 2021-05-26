Клинсманн заявил, что готов стать новым главным тренером «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер сборных Германии и США Юрген Клинсманн заявил, что он готов возглавить лондонский «Тоттенхэм», если получит предложение от владельца клуба Дэниела Леви.

«У Леви есть мой номер, и он может позвонить мне в любое время, – сообщил 56-летний Клинсманн в интервью для телеканала Sky Sports. – Работа со «шпорами» – это возможность, которую я всегда держу в уме. «Тоттенхэм» – особенный клуб для меня. В Лондоне я провел два превосходных отрезка своей карьеры».

19 апреля «Тоттенхэм» уволил португальского тренера Жозе Моуринью. «Шпоры» заканчивали сезон под руководством Райана Мэйсона и финишировали на седьмом месте, завоевав путевку в Лигу конференций.

Последним местом работы Клинсманна была «Герта», но он покинул берлинскую команду по ходу сезона-2019/20, проработав лишь два с половиной месяца.

Добавим, что будучи футболистом, немец выступал за «Тоттенхэм» на позиции центрального нападающего в сезонах-1994/95 и 1997/98. Всего Юрген провел в составе «шпор» 68 матчей, забив 38 голов.