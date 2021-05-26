Соболев вернулся в общую группу сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на сегодняшней тренировке сборной России вернулся в общую группу.

Об этом сообщает Sport24.ru, подчеркивая, что в настоящее время в команде нет футболистов, которые занимались бы индивидуально из-за повреждений.

Помимо Соболева занятия в общей группе возобновили защитник Марио Фернандес, а также полузащитник Андрей Мостовой и форвард Антон Заболотный.

Напомним, россияне продолжают подготовку к чемпионату Европы. 12 июня национальная сыграет с Бельгией в стартовом матче групповой стадии Евро. Матч состоится в Санкт-Петербурге. 16 июня там же пройдет игра Финляндия – Россия, а 21 июня российская команда встретится с командой Дании в Копенгагене.