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26 мая 12:56
автор: Виктор Шарафудинов

Соболев вернулся в общую группу сборной России

Команда Станислава Черчесова готовится к Евро на сборе в Австрии.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на сегодняшней тренировке сборной России вернулся в общую группу.

Об этом сообщает Sport24.ru, подчеркивая, что в настоящее время в команде нет футболистов, которые занимались бы индивидуально из-за повреждений.

Помимо Соболева занятия в общей группе возобновили защитник Марио Фернандес, а также полузащитник Андрей Мостовой и форвард Антон Заболотный.

Напомним, россияне продолжают подготовку к чемпионату Европы. 12 июня национальная сыграет с Бельгией в стартовом матче групповой стадии Евро. Матч состоится в Санкт-Петербурге. 16 июня там же пройдет игра Финляндия – Россия, а 21 июня российская команда встретится с командой Дании в Копенгагене.

источник: Sport24.ru
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