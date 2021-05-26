В «Роторе» прокомментировали информацию о назначении Хохлова главным тренером

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что 45-летний экс-футболист Дмитрий Хохлов может занять пост главного тренера клуба.

«Рассматриваем несколько кандидатур, в том числе и Дмитрия Хохлова. Пока ведутся переговоры, контракт еще не подписан. Официальная информация будет опубликована в ближайшее время», – приводит слова Рекечинского «Чемпионат».

Напомним, «Ротор» по итогам прошедшего сезона в РПЛ занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в ФНЛ. Хохлов в 2019 году покинул московское «Динамо», которое он возглавил двумя годами ранее.