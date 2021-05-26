Томас Тухель: Гвардиола создал в «Манчестер Сити» машину для побед, но «Челси» может выиграть финал

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что предыдущие победы «синих» в английских турнирах над «Манчестер Сити» не дадут его команде преимущества в финале Лиги чемпионов.

«Это будет совершенно другая игра, – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА. – Матч начнется с чистого листа, и мы должны будем сыграть на своем лучшем уровне. Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Манчестер Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу. Он создавал машины для побед и продолжает эту работу. Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне в последние два года были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что добиться этого можно даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся победить в финале».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в субботу, 29 мая и пройдет в Порту. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

17 апреля лондонцы обыграли команду Гвардиолы со счетом 1:0 в полуфинале Кубка Англии, а 8 мая добились выездной победы над «горожанами» в матче чемпионата Англии с результатом 2:1.