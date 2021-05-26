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26 мая 13:30
автор: Евгений Лиманский

Виктор Онопко: Увольнение Гончаренко из ЦСКА по ходу сезона было ошибкой

Белорусский специалист в начале апреля подписал контракт с «Краснодаром».

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался об увольнении Виктора Гончаренко из тренерского штаба армейцев.

«Было ли его увольнение по ходу сезона ошибкой? На мой взгляд, да. Логичнее было позволить Виктору Михайловичу доработать до конца сезона, а уже по результату принимать решение. Считаю, что произошедшее негативно повлияло на выступление команды. Гончаренко хорошо знал коллектив, при нем в любом случае было лучше, чем позже», – приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед зимней паузой в чемпионате России ЦСКА располагался на второй строчке с 37 очками в 19 турах, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Однако затем армейцы одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Белорусский специалист в марте был отправлен в отставку с поста главного тренера, после чего возглавил «Краснодар». Наставником красно-синих стал хорватский специалист Ивица Олич. В итоге московский клуб занял шестое место в таблице РПЛ и не попал в еврокубки.

источник: «Спорт-Экспресс»
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