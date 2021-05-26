ЦСКА, «Севилья» и «Фиорентина» претендуют на форварда из чемпионата Турции

Состав московского ЦСКА может пополнить новобранец из чемпионата Турции.

Fotomac сообщает, что армейцы заинтересованы в трансфере сенегальского нападающего Алассана Ндао, выступающего за «Фатих Карагюмрюк». Стамбульский клуб запросил за 24-летнего футболиста 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что ЦСКА – не единственный претендент на Ндао. За сенегальцем уже некоторое время следят скауты испанской «Севильи», а итальянская «Фиорентина» сделала «Фатиху» предложение в 4 миллиона евро.

Африканец выступает за стамбульскую команду с января 2020 года, а в минувшем сезоне чемпионата Турции забил 11 мячей и сделал девять голевых передач в 38 матчах.

«Фатих Карагюмрюк» финишировал на восьмом месте.