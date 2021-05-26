Павлюченко – о финале Лиги Европы: «МЮ» забьет быстрый мяч и доведет дело до победы

Бывший форвард «Спартака» и Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» сойдется с испанским «Вильярреалом».

«Считаю, что манкунианцы могли бы навести шороху и в Лиге Чемпионов, так что сегодня статус фаворита просто непоколебим. Скорее всего, они забьют быстрый мяч и доведут дело до победы. Оборона пока что их не подводила в решающих противостояниях», – цитирует Павлюченко сайт «ВсеПроСпорт».

Напомним, на пути к решающему матчу в Лиге Европы футболисты «Юнайтед» забили восемь мячей итальянской «Роме» (6:2 и 2:3), а также одолели «Милан» (1:1 и 1:0). «Вильярреал», который никогда прежде не выходил в финалы еврокубков, в четвертьфинале прошел загребское «Динамо» (1:0, 2:1), а в полуфинале – лондонский «Арсенал» (2:1, 0:0). Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22.00 (мск).