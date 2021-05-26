Отец Захаряна подтвердил, что сын пропустит чемпионат Европы-2020

Футболист «Динамо» Арсен Захарян не сможет выступить на Евро. Информацию об этом подтвердил отец игрока Норайр Захарян.

«Арсен чувствует себя сейчас нормально. В течение недели должен поправиться полностью. У него все впереди. Конечно, он расстроился, любой бы огорчился на его месте. Но ничего страшного не произошло. Главное – здоровье, а дальше будет видно. Ему сегодня только 18 исполнилось», – цитирует Захаряна-старшего Sport24.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов на подготовительный к чемпионату Европы сбор вызвал 30 футболистов, в окончательную заявку войдут только 26 из них. Евро-2020 пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля.