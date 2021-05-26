Витория – о подписании контракта со «Спартаком»: Здесь можно завоевывать трофеи

51-летний специалист Руй Витория поделился эмоциями от подписания контракта с московским «Спартаком».

— В данный момент у меня появился новый вызов, и для меня это огромная честь. «Спартак» — историческая команда для России, которая вступает в 100-й год в своей истории. Он хочет развиваться и доверился мне. Здесь можно завоевывать трофеи, и для меня это было очень важно при принятии решения, — приводит слова Витории A Bola, ссылаясь на Channel 11.

Последним клубом португальца был «Аль-Наср», который он покинул в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Саудовской Аравии, а также выиграла Суперкубок страны.

Что касается «Спартака», то по итогам сезона-2020/21 москвичи заняли второе место в таблице РПЛ и выступят в Лиге чемпионов.