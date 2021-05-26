«Вильярреал» – «МЮ». Калиниченко не смог назвать фаворита финала Лиги Европы

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко дал комментарий перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» в финале Лиги Европы.
«У меня в этом финале все-таки фаворитов нет. И та и другая команда провели тяжелые сезоны, смогли уверенно дойти до финала. Может, я склоняюсь к тому, чтобы интрига в матче сохранилась и выиграл все-таки «Вильярреал». Возможно, с точки зрения индивидуальных игроков МЮ и сильнее. Но командная игра у испанцев поставлена лучше», – цитирует Калиниченко портал «Всепроспорт».
источник: «ВсеПроСпорт»