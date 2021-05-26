Кварацхелию во второй раз подряд признали лучшим молодым игроком РПЛ по итогам сезона

Хвича Кварацхелия во второй раз подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Об этом сообщила пресс-служба российской премьер-лиги. Победителя в этой номинации определяли главные тренеры 16 клубов чемпионата, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также капитаны команд РПЛ и комментаторы телеканала «Матч Премьер».

По итогам голосования 20-летний грузинский полузащитник «Рубина» набрал 145 баллов и опередил ближайшего преследователя 17-летнего Арсена Захаряна из московского «Динамо» на 60 очков.

Стоит отметить, что в прошлом году Кварацхелия победил в опросе по итогам сезона-2019/20.