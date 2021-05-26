«Реал» собирается нынешним летом продать Варана

Мадридская газета AS сообщает, что в нынешнее межсезонье «Реал» будет вынужден расстаться с 28-летнем защитником Рафаэлем Вараном.

Контракт француза с Королевским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а потому мадридцам нужно продавать футболиста ближайшим летом, чтобы заработать на его уходе.

«Реал» намерен выручить на трансфере чемпиона мира 2018 года как минимум 60 миллионов евро. Место Варана в центре обороны займет игрок сборной Австрии Давид Алаба, который перейдет в мадридскую команду из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента.

Ранее СМИ сообщали, что в трансфере французского защитника заинтересован «Пари Сен-Жермен», а также несколько английских клубов.

Варан перешел в «Реал» из «Ланса» в 2010 году за 10 млн евро. В составе мадридцев Рафаэль трижды выиграл чемпионат Испании, а также четыре раза стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч, отметившись двумя забитыми мячами.