Александр Соболев: Устал от сравнений с Дзюбой, не моя это работа

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пообщался с журналистами после тренировки сборной России.

«Устал от сравнений, – цитирует Соболева Sport24.ru – Я или Дзюба лучше… В чем Артем лучше? Забил 20 голов. Вот и все. Он лучший бомбардир.

В чем мы разноплановые форварды с Дзюбой? Это не моя работа сравнивать. Пусть это делают тренеры, болельщики, эксперты.

Могу ли представить, что поиграем с Артемом вместе в клубе? Тяжелый вопрос. Никто не может ответить».

Напомним, что в настоящее время российская национальная команда проводит тренировочный сбор в Австрии, готовясь к чемпионату Европы.